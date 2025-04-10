250 объектов культурного наследия внесли в реестр недвижимости в Подмосковье

На территории Московской области продолжается работа по внесению в ЕГРН сведений о территориях объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с законодательством. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Для того, чтобы объект культурного наследия надлежащим образом был защищен, границы его должны быть определены и внесены в единый государственный реестр недвижимости.

Определение границ и ТОКН в ЕГРН позволят защитить территориальную целостность и природную среду, а также повысить инвестиционную и туристическую привлекательность региона.

За 2024 год реестр недвижимости пополнился данными о 250 территориях объектов культурного наследия. Из них 76 объектов — федерального значения и 174 объекта регионального значения.

Также в ЕГРН за указанный период внесено 146 зон охраны объектов культурного наследия, из них 82 зоны федерального значения и 64 зоны регионального значения.

«Внесение в ЕГРН сведений о территориях объектов культурного наследия играет ключевую роль в сохранении и защите культурных ценностей, а также помогает предотвратить ошибки при планировании развития территорий и разработке планов застройки. Наличие актуальных сведений о территориях объектов культурного наследия и их зонах охраны в ЕГРН позволяет снизить риски при ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионе», — отметил заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Олег Копылов.

Проверить, входит ли земельный участок в зону охраны объекта культурного наследия можно с помощью общедоступного сервиса, который функционирует на единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных».

Также данная информация отражается в выписке из ЕГРН, которую можно заказать на портале госуслуг или в МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.