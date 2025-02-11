220 объектов полиции отремонтировали и благоустроили в Москве с 2011 года

С 2011 года в Москве было отремонтировано и благоустроено 220 объектов, относящихся к министерству внутренних дел России. Работа в данном направлении будет продолжена, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Так, с 2011 по 2024 годы специалисты провели работы по обновлению 79 зданий районных отделов внутренних дел и 6 жилых домов, которые используются в качестве семейных общежитий для сотрудников полиции.

Кроме того, были отремонтированы 91 спортивная и хоккейная площадки, предназначенные для тренировок и отдыха сотрудников, а также 44 других объекта, принадлежащих правоохранительным органам.

В рамках капитального ремонта рабочие заменили инженерные системы; произвели монтаж сетей связи, телефонизации и радиовещания; установили видеонаблюдение и автоматическую систему сигнализации, а также обновили внутреннюю отделку помещений.