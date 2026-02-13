21% россиян считает ипотечный взнос доказательством серьезных намерений партнера

Проведенное исследование показало, какой поступок партнера россияне считают главным подтверждением готовности к совместному будущему, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group.

В вопросах доверия россияне опираются, скорее, на прагматизм, чем на романтику или традиции. 21% подчеркнул, что вложение личных накоплений в покупку общего жилья или совместный первоначальный взнос на ипотеку является самым сильным доказательством надежности выбранного партнера.

34% респондентов опираются на финансовую стабильность. Они уточнили, что ведение полностью общего бюджета позволяет почувствовать опору и серьезно рассматривать совместное будущее.

В иерархии доказательств любви прагматизм лидирует. Однако для некоторых опрошенных традиции еще важны. 18% считает поход в ЗАГС и свадьбу главным жестом, который говорит о серьезности намерений. А для 17% россиян высшей точкой доверия остается готовность партнера стать родителем и завести детей.

Сегодня готовность разделить финансовую ответственность за жилье становится для пар одним из самых честных маркеров доверия. Это не отменяет важность традиционных этапов, вроде свадьбы, но дополняет их новой глубиной: вложение накоплений в общее жилье становится равнозначным построению единой стратегии жизни.

Такую тенденцию подтверждают и внутренние данные Level Group, согласно которым каждый второй житель страны убежден, что ипотека делает брак крепче. Это логично: совместные финансовые обязательства учат людей договариваться, планировать горизонт десятилетий и быть опорой друг для друга.

Опрос еще показал, что только 10% респондентов воспринимают знакомство с родителями и родственниками подтверждением серьезных намерений партнера.

