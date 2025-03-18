20 недостроенных зданий снесут в округе Коломна в 2025 году

В городском округе Коломна продолжают сносить недострои: на Московской улице в поселке Радужный приступили к демонтажу фундамента очередной «заброшки». Бетонная конструкция площадью около 900 кв. метров осталась после банкротства строительной компании, которое произошло в начале 2000-х годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Недостроенное здание на улице Московской признали аварийным и включили в региональную программу сноса. Демонтаж начался в марте текущего года, подрядчик рассчитывает завершить работы в течение месяца. Строительный мусор после разборки конструкции отправят на переработку, а расчищенный участок благоустроят.

Как подчеркнул глава муниципалитета Александр Гречищев, ликвидация аварийных и брошенных построек ведется на регулярной основе.

«Ликвидация аварийных объектов, самостроев и недостроев ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. По каждому объекту в администрации разрабатываются «дорожные карты» по ликвидации с конкретными этапами и сроками выполнения работ. Так, в прошлом году на территории городского округа были ликвидированы 8 самовольных, недостроенных и аварийных объектов. А в 2025 году планируется снести около 20», — отметил Александр Гречищев.

На данный момент в Коломне насчитывается 358 аварийных и незавершенных объектов. Из них 205 уже либо снесены, либо приведены в порядок.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.