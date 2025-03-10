20 многодетных семей получили земельные участки в Солнечногорске с начала года

Городской округ Солнечногорск вошел в тройку лидеров Подмосковья по количеству предоставленных земельных участков многодетным семьям с начала 2025 года. За два с небольшим месяца бесплатную землю в муниципалитете получили 20 семей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Земельные участки предоставляют в деревнях Хоругвино, Раково, Замятино и Мостки. Их размер от 10 до — 15 соток, а предназначение — для индивидуального жилищного строительства. После оформления они становятся равной долевой собственностью всех членов.

«Земельный участок — это большое подспорье для многодетной семьи и путь к заветной мечте — обретению собственного дома. Право на бесплатный участок для таких семей у нас прописано в законе Московской области. Чтобы помочь реализовать это право, администрация ведет работу по формированию земельных участков», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Подать заявление на получение участка можно на региональном портале госуслуг. Для этого родители (или одинокий родитель) должны быть зарегистрированы одновременно в Московской области не менее 10 лет непрерывно, а семья — стоять на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях. У всех членов семьи обязательно должно быть гражданство РФ.

Всего в 2025 году в Подмосковье землю предоставили 280 семьям с тремя и более детьми.

Кроме того, вместо земельного участка многодетные семьи могут получить единовременную денежную выплату. Выбрать такую меру поддержки могут все многодетные семьи, которые стоят на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка на территории округа. Заявление можно подать на портале: https://uslugi.mosreg.ru/services/22891.

Размер выплаты составляет 400 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.