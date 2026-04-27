2 здания из ансамбля жилых домов фабрики Гознака отремонтируют в Даниловском районе Москвы

Согласованы проекты капитального ремонта двух жилых зданий из ансамбля домов фабрики «Гознак» в столице, сказал председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

Здания расположены по адресам: ул. Мытная, д. 25, корп. 1, и д. 27, корп. 1.

Сейчас положительные заключения госэкспертизы получили проекты ремонта двух из 12 домов ансамбля. Они являются ценным примером жилой застройки, характерной для эпохи советского авангарда, поэтому все предстоящие работы предполагают сохранение архитектурного облика объектов.

«Проекты предполагают масштабную модернизацию внутридомовых инженерных сетей. В обоих зданиях предусмотрена замена систем электроснабжения, отопления, стояков горячего и холодного водоснабжения и канализации. Для повышения безопасности и энергоэффективности в домах также отремонтируют кирпичные вентиляционные шахты и дымоходы, заменят утеплитель чердачных перекрытий, приведут в порядок деревянные конструкции кровли и обработают их огнебиозащитным составом», — отметил Щербаков.

При выполнении фасадных работ специалисты расчистят от старых покрытий кирпичные стены и цоколи зданий, после этого поверхности обработают защитными составами, восстановят штукатурный слой и окрасят согласно историческому колористическому решению. В подъездах заменят оконные блоки на деревянные с сохранением исторической расстекловки, а еще установят новые входные двери.

После монтажа новых инженерных коммуникаций в квартирах и местах общего пользования выполнят локальный восстановительный ремонт. Кроме того, специалисты укрепят кирпичные стены и бетонные перекрытия подвалов, а на крышах заменят гидроизоляционное покрытие и защитные ограждения.

«Для ФКР Москвы важно сохранять первозданную красоту столицы и ее аутентичный архитектурный облик. В рамках проведения капитального ремонта специалисты используют самые современные технологии и исключительно отечественные материалы. Высокий профессионализм мастеров и ответственный подход при проведении работ являются залогом того, что после обновления жилые здания станут не только эстетически привлекательными, но и максимально комфортными для жителей», — заключил заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко.

Жилой квартал для работников фабрики «Гознак» возвели во второй половине 1920-х годов между Мытной и Люсиновской улицами по проектам М. Певзнера и Н. А. Алексеева. Позже, в 1930-х годах, под руководством архитектора Н. М. Курочкина часть зданий надстроили дополнительными этажами.