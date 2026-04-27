Фестиваль театров малых городов пройдет в Сергиевом Посаде

Фестиваль театров малых городов России пройдет с 26 мая по 3 июня в Сергиевом Посаде. В конкурсной программе выступят 16 коллективов из разных регионов страны, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль организует Театр Наций при поддержке министерства культуры Российской Федерации, благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы» и правительства Московской области. В Сергиев Посад приедут театры из Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского и Красноярского краев, Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей.

Экспертный совет отобрал 16 театров из Альметьевска, Березников, Великих Лук, Губахи, Заречного, Кудымкара, Лесосибирска, Лысьвы, Магнитогорска, Мотыгино, Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новоуральска, Нягани и Чайковского. Они представят 10 спектаклей большой формы и 6 — малой. Победителей определят в номинациях «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы», а также за лучшие мужскую и женскую роли и приз «Надежда». Лауреаты традиционно покажут свои работы в Москве на сцене Театра Наций.

«Сергиев Посад — не просто точка на карте. Это место, где веками зарождались и сохранялись культурные традиции. А теперь на время фестиваля этот древний город станет театральной столицей России», — отметил художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Он добавил, что фестиваль более 30 лет проходит при поддержке министерства культуры РФ и объединяет коллективы из разных уголков страны.

В состав жюри войдут народная артистка РФ Ольга Остроумова, писатель Дмитрий Данилов, художник Анвар Гумаров и другие деятели культуры. Председателем станет художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.

Церемония открытия с участием местных коллективов состоится 26 июня в 16:00 на Советской площади и завершится концертом Петра Налича. В день открытия, 26 мая, зрителям также покажут спектакль Театра Наций «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Евгением Мироновым в главной роли. 3 июня пройдет показ документального спектакля «Хочу быть выше», созданного для фонда «Жизнь в движении».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.