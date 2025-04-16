2 320 объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по гаражной амнистии

На территории Московской области с начала года по «гаражной амнистии» зарегистрировано 2 320 объектов недвижимости. Из них 730 объектов гаражного назначения и 1590 земельных участков общей площадью 45 592 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«За все время действия «гаражной амнистии», которая длится уже 3,5 года, в Подмосковье оформлено 27,3 тыс. объектов: более 8,5 тыс. гаражей и 18,7 тыс. участков площадью 471,7 тыс. кв. м. С ноября прошлого года, согласно новому закону, упрощенный порядок регистрации распространяется не только на одноэтажные гаражи и землю под ними, но и на двухэтажные гаражи. В целом же, оформить объекты недвижимости по упрощенной схеме можно до 1 сентября 2026 года», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По условиям «гаражной амнистии», которой могут воспользоваться владельцы гаражей, их наследники или покупатели, гараж, возведенный до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 30 декабря 2004 года), должен находиться на государственной или муниципальной земле, а участок для гаража предоставлен какой-либо организацией (кооперативом, бывшим работодателем) или выделен иным образом.

Еще один важный нюанс: постройка должна быть капитальной, стоять отдельно или иметь общие стены и крышу с другими гаражами. Самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для ИЖС, разборные металлические гаражи («ракушки»), а также подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах — под амнистию не попадают.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.