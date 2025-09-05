18 запорных арматур магистрального трубопровода заменили в Дмитровском округе

В Дмитрове на одном из участков магистрального трубопровода диаметром 400 мм полностью выработала свой ресурс и вышла из строя запорная арматура (шток и запорный парный элемент, так называемые «щечки»), отвечающая за открытие и закрытие потока воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Силами аварийно-ремонтной бригады «Некрасовского водоканала» был немедленно проведен комплекс работ:

демонтаж верхней части крышки задвижки для доступа к сердцевине механизма;

демонтаж поврежденного штока — основного приводного элемента;

сварочные работы по наплавке подъемного механизма для восстановления изношенных частей методом наплавки;

монтаж верхней крышки с установкой отремонтированного штока на штатное место;

замена уплотнительных (межфланцевых) прокладок диаметром 400 мм для обеспечения полной герметичности узла.

Своевременное вмешательство позволило избежать масштабной аварии и многомиллионных затрат на ликвидацию ее последствий. Всего в округе специалисты «Некрасовского водоканала» заменили 18 запорных арматур.

«Хочу поблагодарить жителей за терпение, а специалистов водоканала — за слаженные и профессиональные действия, которые предотвратили серьезную аварию, способную повлиять на жизнедеятельность части города. Такая работа — яркий пример ответственного отношения к своим обязанностям и заботы о комфорте жителей», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В настоящее время участок магистрали функционирует в штатном режиме. Давление в системе нормализовано.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.