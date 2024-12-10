173 земельных участка переданы Подмосковью для реализации соцпроектов

Из федеральной в областную и муниципальную собственность под различные цели по итогам 2024 года переданы 173 земельных участка общей площадью 2 152 гектара и 158 объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Земельный и имущественный фонд Подмосковья с каждым годом увеличивается благодаря тесному сотрудничеству с федеральными ведомствами. Так, 17 земельных участков общей площадью 35 га и 63 объекта капитального строительства переданы Подмосковью от Минобороны России, 155 земельных участков площадью 2111 га и 49 объектов капстроительства — от Росимущества, от управления делами президента РФ — 26 объектов недвижимости и имущественный комплекс, от АО ДОМ.РФ принято 6,7 га и 20 объектов.

В числе переданных объектов — земельный участок площадью 7,1 га, расположенный в г. о. Подольск, где планируется реализовать инвестиционный проект ГК «Ирвин» совместно с компанией «Hetero Lab» (Индия) по производству лекарственных препаратов для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний; 61 земельный участок общей площадью 38 га для строительства и обслуживания автомобильных дорог регионального значения; объект незавершенного строительства (дамбы), расположенный в г. Дубна; 49 объектов жилищно-коммунального хозяйства, в числе которых 5 котельных.

Помимо этого, в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации и правительства РФ из собственности Московской области в федеральную собственность в 2024 году передан 31 объект недвижимого имущества селекционно-племенного комплекса в Сергиево-Посадском г. о.; 4 земельных участка общей площадью 190,77 га вблизи п. Бороденки Рузского г. о. для обеспечения деятельности ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; движимое и недвижимое имущество Московского Губернского драматического театра, расположенного в г. Красногорск, а также 6 082 ед. движимого имущества для нужд федеральных и силовых структур в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».



В Подмосковье для создания условий по эффективному управлению и распоряжению собственностью региона создали министерство имущественных отношений. Оно регулирует эту деятельность посредством разработки порядков и требований, формирует реестр имущества и ведет учет операций с ним, осуществляет приватизацию госимущества, участвует в процессе создания и ликвидации государственных предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.