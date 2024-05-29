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17 многодетных семей из Ступина получили земельные участки с начала года

С начала нынешнего года 17 многодетных семей из округа Ступино получили земельные участки. В 2023 году всего было предоставлено 103 земельных участка многодетным семьям, сообщается на официальном сайте администрации округа.

За I полугодие этого года 17 многодетных семей получили в долевую собственность бесплатно земельные участки.

На очереди — 34 семьи. Многодетные семьи отказываются от предлагаемой земли, называя причины: отдаленное местоположение от постоянного места жительства и отсутствие полной инженерной инфраструктуры.

С семьями ведется работа по подбору земельных участков вблизи их постоянного места жительства. В резерве имеется 214 земельных участков.

Участки должны быть обеспечены транспортной инфраструктурой, технической возможностью для присоединения к электросетям на уровне напряжения до 20 кВ. Ведется обустройство дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.