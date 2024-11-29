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17-этажный дом с собственной котельной построят в мкр Подольска к концу 2025 г

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили, как идет строительство 17-этажного корпуса в составе ЖК «Школьный». Многоквартирный гигант возводится в рамках второй очереди строительства по улице Школьная в мкр. Климовск Подольска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщиком проекта выступает компания «Стройпромавтоматика», известная своим опытом в строительстве домов, «фишками» которых становятся широкие входные группы и просторные холлы.

В ходе проверки специалисты лаборатории оценили качество устройства монолитных железобетонных конструкций, а также проверили вертикальность поверхностей и углов каменной кладки. По результатам совместной инспекции было зафиксировано 70% строительной готовности объекта. В настоящее время на стройплощадке активно ведется устройство наружных сетей, монтаж внутренних систем и отделка помещений.

Новый корпус обещает стать привлекательным местом для жизни благодаря современным планировкам и развитой инфраструктуре. Квартирография представлена студиями и одно- и двухкомнатными квартирами площадью от 18 до 63 кв. м. В каждой из 307 квартир проектом предусмотрены широкие лоджии.

Одним из ключевых преимуществ ЖК «Школьный» станет собственная автономная котельная, которая обеспечит бесперебойную подачу тепла в осенне-зимний период.

Прогнозируемый срок завершения строительства — IV квартал 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.