1339 многоквартирных домов Подмосковья перешли на электронные голосования

В текущем году в Подмосковье планируют проводить электронные голосования собственников в половине жилого фонда. Как идет данная работа обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Управляющие компании — всегда важный элемент жизни человека в многоквартирном доме. Было много разных вызовов в части легитимного голосования, оперативной смены управляющей компании в случае, если она имеет замечания жильцов. Сейчас наша задача познакомить жителей с удобным механизмом голосования. Мы договорились, что в этом году не менее половины собраний будем проводить в цифре», — сказал глава региона.

На сегодняшний день в проект вошли уже 1339 МКД. Также голосования о присоединении идут еще в 1615. Первоначальный перечень домов для пилотного проекта создали на основе некоторых критериев. Так, учитывалось, были ли заявки на смену управляющей организации или жалобы на ее работу (свыше 10 в год).

Участвовать в электронном голосовании можно через систему ГИС ЖКХ my.dom.gosuslugi.ru, мобильное приложение Госуслуги.Дом. Кроме того, есть возможность передать бумажный бланк администратору собрания, который загрузит его в систему (это может быть представитель УК или собственник помещения МКД, администратора выбирают голосованием). Жильцы, которым нужна помощь в установке и использовании приложений, могут обратиться с такой просьбой в МФЦ.

Активнее всего на новый формат переходят жители следующих подмосковных округов: Ступино, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский, Шатура, Кашира, Восход, Шаховская, Бронницы и др.

При электронном голосовании невозможна подделка протоколов. Поэтому никто не сможет, например, незаконно сменить УК. Еще на основании онлайн-протокола общего собрания собственников дом добавят в реестр лицензий УО в течение пяти рабочих дней, а не 40, как в случае с бумажным вариантом, так как при использовании «цифры» нет необходимости перепроверять было ли проведено собрание и сбор заявлений от жильцов на самом деле.

Электронное голосование удобно, так как уведомления о проведении приходят жителям на портале «Госуслуги», электронную почту, привязанную к порталу, в приложение «Госуслуги.Дом». Также сообщения размещаются на информационных стендах, в общедомовых чатах и Telegram-каналах УК.