127 врачей Подмосковья получили участки для строительства домов

Медицинские работники Подмосковья с начала 2026 года получили 127 земельных участков по программе «Земля врачам», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Программа «Земля врачам» помогает поддерживать медицинских работников и привлекать специалистов в учреждения здравоохранения Подмосковья. С начала 2026 года участки для строительства домов получили 127 медработников.

«За все время действия региональной программы «Земля врачам» участки передали 2726 врачам региона», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Лидерами по числу предоставленных участков за весь период программы стали Пушкинский округ — 227 специалистов, Богородский — 224 и Раменский — 202.

Закон о бесплатном предоставлении земли медицинским работникам приняли в июне 2021 года. Программа действует до конца 2026 года и распространяется на 32 городских округа региона.

Участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства могут получить врачи 39 дефицитных специальностей, которые работают в учреждениях здравоохранения Московской области не менее трех лет. Подать заявление можно через местную администрацию.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.