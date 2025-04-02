11 инвестиционных школ откроют в Подмосковье к началу учебного года

В жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе Московской области завершено строительство третьей школы на 1 100 учащихся. Министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Школа откроет свои двери для учеников 1-11 классов уже в сентябре 2025 года, обеспечив юных жителей комплекса современным пространством для обучения и развития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трехэтажное здание школы общей площадью более 13,6 тыс. кв. метров спроектировано с учетом всех современных требований к образовательным учреждениям. Помимо стандартных учебных кабинетов, здесь предусмотрены специализированные классы для изучения иностранных языков, химии, биологии, информатики и мастерские для трудового обучения. Для всестороннего развития детей школа оснащена библиотечно-информационным центром с медиатекой и читальным залом, двумя спортивными и гимнастическим залом, а просторный актовый зал оборудован профессиональной световой и звуковой аппаратурой. Комфорт учеников обеспечат помещения для групп продленного дня и зоны тихого отдыха, просторная столовая с современным пищеблоком, медицинский блок с кабинетами врача и психолога.

Для создания комфортной среды более половины территории свободной от застройки озеленят: обустроят газон, высадят деревья и кустарники. Уличное пространство школы включает физкультурно-спортивную зону с футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольной площадкой, сектором для прыжков в длину. Также здесь разместились игровые площадки для детей разных возрастов с покрытием из резиновой крошки, площадь для общешкольных построений и открытый амфитеатр с зонами для отдыха. Учебно-опытная зона с экотропой, плодовым садом и цветниками станет местом для практических занятий на свежем воздухе. В благоустройстве территории использована геопластика, а в качестве покрытия различных площадок применены натуральные материалы, например, песок и морская галька.

Проект выполнен с учетом принципов безбарьерной среды: входы оснащены пандусами, ширина пешеходных путей составляет не менее 2 метров, а перепад высот бордюров не превышает 1,5 см, что обеспечивает удобство для маломобильных групп населения. Транспортная доступность школы продумана до мелочей: два въезда с асфальтобетонным покрытием и пожарные проезды из усиленной брусчатки гарантируют безопасность и удобство эксплуатации. Подъезд осуществляется через внутриквартальные проезды, связанные с Пригородным шоссе, Первомайской улицей и Володарским шоссе.

ЖК «Пригород Лесное» расположен в 7 км от МКАД в окружении Коробовского и Богдановского лесов, реки Пахры и Большого Людовинского пруда. Это крупнейший проект группы «Самолет» в Московской области, где уже открыты пять детских садов на 1800 мест, две школы для 1100 учеников каждая и поликлиника на 1 000 посещений в смену.

Всего 1 сентября откроется 11 инвестиционных школ в Подмосковье по программе комплексного развития территорий. Где еще они заработают: на 1 650 мест в ЖК «Прибрежный Парк», Домодедово; на 1 320 мест в ЖК «Героев», Балашиха; на 1 100 мест в ЖК «Горки Парк», Ленинский; на 1100 мест в ЖК «Одинград», Одинцовский; на 1100 мест в ЖК «Рублевский Квартал», Одинцовский; на 1 100 мест в ЖК «Мытищи Парк», Мытищи; на 1 050 мест в ЖК «Новое Пушкино», Пушкинский; на 594 места в ЖК «Кембридж», Истра; на 420 мест в ЖК «Тетрис», Красногорск; на 270 мест в квартале 6, Лыткарино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.