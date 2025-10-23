106 кадастровых инженеров БТИ Подмосковья вошли в рейтинг Росреестра региона

Подмосковное управление Росреестра опубликовало рейтинг кадастровых инженеров за III квартал 2025 года. В списке 2 886 специалистов, из них 106 — кадастровые инженеры ГБУ «БТИ Московской области». Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Высокая оценка компетенции кадастровых инженеров подмосковного БТИ свидетельствует о конкурентоспособности наших специалистов и является показателем качества оказываемых услуг. За три квартала этого года кадастровые инженеры БТИ подготовили документы, на основании которых было принято свыше 12 тыс. положительных решений об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав», — рассказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Топ-3 филиалов БТИ Московской области:

Южный филиал — 2 166 решений;

Балашихинский — 2 083 решения;

Красногорский филиал — 1 693 решения;

Мытищинский филиал — 1 381 решение;

Орехово-Зуевский — 1 308 решений.

Признание профессионализма кадастровых инженеров БТИ Московской области свидетельствует о соответствии выполняемых работ самым высоким профессиональным стандартам и надежности услуг ГБУ «БТИ Московской области».

Лучшие кадастровые инженеры ГБУ «БТИ Московской области»:

Козлова Ирина Алексеевна (Красногорский филиал) — 717 решений;

Смыслова Виктория Анатольевна (Балашихинский филиал) — 420 решений;

Тонина Наталья Анатольевна (Красногорский филиал) — 377 решений;

Кузнецова Татьяна Васильевна (Люберецкий филиал) — 347 решений;

Висич Екатерина Халитовна (Мытищинский филиал) — 300 решений;

Голубева Галина Юрьевна (Южный филиал) — 291 решение.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.