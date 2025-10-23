106 кадастровых инженеров БТИ Подмосковья вошли в рейтинг Росреестра региона
Фото - © БТИ Московской области
Подмосковное управление Росреестра опубликовало рейтинг кадастровых инженеров за III квартал 2025 года. В списке 2 886 специалистов, из них 106 — кадастровые инженеры ГБУ «БТИ Московской области». Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.
«Высокая оценка компетенции кадастровых инженеров подмосковного БТИ свидетельствует о конкурентоспособности наших специалистов и является показателем качества оказываемых услуг. За три квартала этого года кадастровые инженеры БТИ подготовили документы, на основании которых было принято свыше 12 тыс. положительных решений об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав», — рассказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.
Топ-3 филиалов БТИ Московской области:
- Южный филиал — 2 166 решений;
- Балашихинский — 2 083 решения;
- Красногорский филиал — 1 693 решения;
- Мытищинский филиал — 1 381 решение;
- Орехово-Зуевский — 1 308 решений.
Признание профессионализма кадастровых инженеров БТИ Московской области свидетельствует о соответствии выполняемых работ самым высоким профессиональным стандартам и надежности услуг ГБУ «БТИ Московской области».
Лучшие кадастровые инженеры ГБУ «БТИ Московской области»:
- Козлова Ирина Алексеевна (Красногорский филиал) — 717 решений;
- Смыслова Виктория Анатольевна (Балашихинский филиал) — 420 решений;
- Тонина Наталья Анатольевна (Красногорский филиал) — 377 решений;
- Кузнецова Татьяна Васильевна (Люберецкий филиал) — 347 решений;
- Висич Екатерина Халитовна (Мытищинский филиал) — 300 решений;
- Голубева Галина Юрьевна (Южный филиал) — 291 решение.
Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.
«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.