100 новых многоквартирных домов построили в Подмосковье с начала года

С начала года в Московской области ввели в эксплуатацию 100 многоквартирных домов — это 1,2 млн кв. м жилья. Еще 6,4 млн кв. м введено в индивидуальном жилищном строительстве. Это самый высокий показатель среди регионов от общего ввода жилья в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Больше всего квадратных метров МКД введено в городском округе Домодедово — 162 тыс. кв. м, Одинцовском городском округе — 138 тыс. кв. м, Ленинском городском округе — 127 тыс. кв. м, городском округе Люберцы — 114 тыс. кв. м. Кроме того, Раменский, Истра и Дмитровский — в топе муниципальных образований по объемам ввода индивидуальных домов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.