Ученые объяснили снижение влечения к партнеру у женщин домашними делами

Ученые выяснили, почему у женщин в длительных отношениях часто снижается сексуальное влечение к партнеру. Одна из причин — распределение домашних обязанностей, пишет Naked Science со ссылкой на The Journal of Sex Research.

Ученые провели два исследования. В первом участвовали 163 пары, жившие вместе в первые месяцы пандемии. Во втором — 617 человек, включая 409 родителей. Выяснилось, что в среднем женщины выполняют больше домашней работы, чем мужчины. При этом они сообщают о более низком сексуальном желании.

Ключевым фактором оказались взгляды на гендерные роли. У женщин, которые предпочитают равноправные отношения, желание снижается, если на них ложится большая часть бытовых задач: уборка, организация ухода за детьми, управление финансами. У тех, кто придерживается традиционных взглядов, такого эффекта не наблюдалось — но у них есть другие проблемы: ограничения в карьере и снижение автономии.

Особенно сильно неравномерная нагрузка сказывается на матерях. У них увеличение объема домашних дел снижало либидо независимо от взглядов на гендерные роли.

Исследование носило наблюдательный характер и опиралось на самоотчеты, поэтому авторы не могут прямо утверждать, что домашние заботы напрямую снижают влечение. Однако они планируют изучить, как пары обсуждают распределение обязанностей и осознают ли связь с интимной жизнью. Ученые также отметили, что их выводы пока применимы только к разнополым парам из западных стран с относительно благополучными отношениями.

