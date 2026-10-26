Счет идет на минуты: ученый раскрыл, что происходит в мозге после инсульта

После инсульта мозг остается без кислорода, а его структуры начинают стремительно разрушаться. Об этом рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

Пациенту, у которого случился инсульт, крайне важно быстро оказать помощь. Каждую минуту промедления мозг теряет около 1,9 миллиона нейронов. За час их погибает столько же, сколько при нормальном старении почти за четыре года.

Промедление в оказании помощи грозит пациенту смертью или инвалидностью. При правильном лечении и реабилитации человек может восстановиться. Этот процесс обычно занимает год. Если возникшие после инсульта проблемы сохраняются дольше года, то вероятно они останутся навсегда.

Быстрое начало лечения, небольшой размер и удачное расположение очага в участках мозга, отвечающих за второстепенные функции, интенсивная и длительная реабилитация — это все условия для хорошего восстановления после инсульта.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.