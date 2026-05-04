Астрономы нашли 27 планет с двумя солнцами

Ученые выявили 27 потенциальных планет, вращающихся вокруг двух звезд, как Татуин из «Звездных войн». Это более чем вдвое увеличило число известных подобных миров, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Новые кандидаты находятся на расстоянии от 650 до 18 000 световых лет от Земли. До сих пор астрономам было известно лишь около 18 планет, обращающихся вокруг двойных звезд, тогда как вокруг одиночных светил обнаружено более 6000.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса использовали метод апсидальной прецессии — анализировали колебания и точное время затмений в двойных системах. Из 1590 изученных систем 36 показали признаки третьего небесного тела.

«27 из этих объектов, возможно, имеют массу планет», — сказала ведущий автор работы Марго Торнтон.

По ее словам, требуются дополнительные спектральные исследования, чтобы определить природу объектов — это может быть планета, коричневый карлик или звезда.

Старший автор Бен Монтет отметил, что более половины звезд во Вселенной существуют в двойных или кратных системах, однако такие планеты трудно обнаружить транзитным методом.

Потенциальные миры по размерам варьируются от Нептуна до объектов в десять раз тяжелее Юпитера. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

