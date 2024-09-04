В Раменском начали устройство гидроизоляции на пролетном строении путепровода

Строители приступили к устройству гидроизоляции на железобетонных пролетных строениях строящегося путепровода в районе платформы Быково в Раменском округе, который строится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы ведутся между опорами № 1-4 со стороны Южного проспекта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также проводится подготовка к нанесению гидроизоляции на металлическом пролетном строении между опорами № 4-7 и на железобетонных пролетных строениях между опорами № 7-10 со стороны ул. Леволинейной. В конце октября текущего года планируется приступить к укладке асфальтового покрытия. Параллельно продолжается строительство подземного пешеходного перехода под железной дорогой, который соединит Южный проспект и ул. Интернациональную.

Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа, ликвидация железнодорожного переезда обеспечит безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД и избавит водителей от необходимости простаивать в заторах. Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 года.

В рамках проекта будет построена транспортная развязка (1,2 км), включающая двухполосный путепровод (382 м) со съездами и заездами со стороны Южного проспекта в п. Удельная и ул. Леволинейной в п. Быково. Также построят подземный пешеходный переход (140 м), который будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан, устроят пешеходную зону, установят шумозащитные экраны и наружное освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.