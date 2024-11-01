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В Подмосковье в 2024 году выделили 155 млрд рублей на нацпроекты

В Подмосоковье в 2024 году на достижение целей и задач национальных проектов и сформированных в соответствии с ними региональных проектов предусмотрено 155 млрд рублей, в том числе 28 млрд рублей — средства федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Московская область в текущем году реализует 47 региональных проектов, ориентированных на 13 национальных проектов — «Безопасные

качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Демография», «Цифровая экономика РФ», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт» и «Беспилотные авиационные системы».

Наибольший объем расходов предусмотрен на национальные проекты: «Безопасные качественные дороги» (34 млрд рублей), «Здравоохранение» (31 млрд рублей), «Образование» (30 млрд рублей) и «Жилье и городская среда» (21 млрд рублей).

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 октября 2024 года — составило 89 млрд рублей или 58%, в том числе за счет федерального бюджета 22 млрд рублей (75%).

Наибольший процент исполнения отмечен у национальных проектов: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (81%), «Безопасные качественные дороги» (67%), Образование (65%), «Демография» (63%), «Производительность труда» (61%).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.