В Люберцах завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту БКД

Специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Люберцах. Дорожные службы заменили 7,8 км покрытия на 7 участках региональных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники уложили 3,5 км нового асфальтового покрытия на транспортной развязке на пересечении Лыткаринского шоссе и трассы М-5 «Урал», а также провели ремонт 4 участков Лыткаринского шоссе, по которому ежедневно проезжает 27 тысяч автомобилистов — недалеко расположены школы, детские сады и больница.

В связи с интенсивностью движения укладка покрытия выполнена с использованием асфальтобетонной смеси А16Вн, которая отличается высоким уровнем износоустойчивости и продлит межремонтные сроки.

В городской черте автолюбители теперь могут с комфортом проехать по улице Волковской к железнодорожной станции «Люберцы-1», также рядом находятся детский сад № 101, библиотека имени С. Есенина, медучреждения и водоканал. Также ремонт завершили на участке дороги от остановки «Завод железнодорожной техники» до деревни Машково — рядом расположены промышленные предприятия, а еще в самой деревне находятся Центр развития семьи, детский сад № 15, школа № 59 и Георгиевская церковь, путь к которым также стал комфортнее.

На части дорог уже нанесли разметку и укрепили обочины, в дальнейшем эти работы проведут на остальных участках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.