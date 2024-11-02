В Дмитровском округе в рамках нацпроекта БКД провели ремонт дорог

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Дмитровском городском округе специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» провели укладку 26,5 км нового асфальтобетонного покрытия на 9 участках региональных дорог для комфортного передвижения 165 тыс. жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба горокруга.

В городской черте дорожники заменили 1 км старого асфальтобетонного покрытия на участке улицы Пушкинская от улицы Семенюка до улицы 2-я Центральная. Эта улица ведет к городской больнице, образовательным учреждениям, Центральному Дворцу культуры и школе искусств, театру, усадьбе Подлипичье, а также уникальному археологическому памятнику «Дмитровский Кремль».

Для жителей малых населенных пунктов работы выполнены на участках от посёлка дома отдыха Горки до деревни Старо, от села Костино до поворота на СНТ Металлург, от деревни Кунисниково до поворота на деревню Поддубки, от деревни Лучинское до поселка Автополигон.

Также специалисты обновили 13,7 км покрытия на участках от поселка дома отдыха Горки до Рогачевского шоссе, от села Орудьево до трассы А-108, от остановки «Ильино» до деревни Саввино. А по результатам голосования жителей на портале «Добродел» новое дорожное полотно появилось на подъезде к деревне Ивановское.

Кроме того, для обеспечения безопасного дорожного движения специалисты обустроили 1,35 км линий наружного освещения на двух участках региональной дороги «Хлебниково — Рогачево»: в поселке совхоза Останкино и в селе Семеновское.

Для комфортного передвижения пешеходов дорожники обустроили 850 м нового тротуара в деревне Волдынское.

«Ремонт дорог, обустройство новых тротуаров и установка освещения играют ключевую роль в повышении безопасности дорожного движения, улучшении транспортной доступности и создании комфортных условий для жителей и гостей округа. Качественные дороги и освещение способствуют снижению аварийности, улучшению транспортной логистики и повышению качества жизни в целом», — отметил заместитель главы Дмитровского городского округа Михаил Жуков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.