Ремонт покрытия региональных дорог Подмосковья завершен более чем на 90%

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в субъектах страны приводят в нормативное состояние региональную опорную сеть автомобильных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дороги, входящие в опорную сеть, имеют стратегическое значение для развития страны. Они формируют транспортный каркас, по которому движется большой поток машин, грузов и пассажиров. Крайне важно заниматься обновлением и развитием этих участков, при этом многое уже было сделано. Так, за восемь месяцев 2024 года доля автомобильных дорог регионального значения, включенных в опорную сеть и находящихся в нормативном состоянии, составила 69,6%. Завершены работы на 114 объектах общей протяженностью порядка 490 км», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Понятие «опорная сеть автомобильных дорог» впервые было закреплено в российском законодательстве в 2023 году. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Приведение в нормативное состояние участков региональных дорог, входящих в опорную сеть и обеспечивающих бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства страны, — одна из ключевых задач национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Всего в 2024 году в субъектах приводят в нормативное состояние свыше 3 тыс. км региональной опорной сети автомобильных дорог. К концу текущего года доля таких дорог в нормативе составит 70,6%», — отметил министр транспорта Роман Старовойт.

В Московской области дорожный сезон в самом разгаре, завершаются ремонтные работы на региональных дорогах, в том числе входящих в опорную сеть.

«В Подмосковье ежегодно поддерживаются высокие темпы и большие объемы ремонта региональных дорог по нацпроекту БКД, в этом году ремонт стартовал в апреле — сейчас завершаются работы по обновлению более 660 км покрытия более чем на 200 участках дорог. Также планируется достичь показателя норматива опорной сети в 97,2%. В настоящее время порядка 2,5 тысяч региональных дорог, входящих в опорную сеть Подмосковья, на 94,5% находятся в нормативном состоянии», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Ремонт покрытия региональных дорог Подмосковья выполнен больше чем на 90%, на некоторых участках также предстоит еще нанести разметку и укрепить обочины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.