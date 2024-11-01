Порядка 15 тыс предпринимателей прошли обучение для бизнеса в Подмосковье

В Московской области с начала 2024 года обучение в рамках образовательных программ для бизнеса прошли 14 500 начинающих и действующих предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Поддержка бизнеса в Московской области, в том числе в части образовательных мероприятий, осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России.

«Ежегодно мы проводим около 100 образовательных мероприятий для бизнеса. В этом году участниками образовательных программ уже стали 14,5 тыс. предпринимателей. Это уже на 17% больше, чем за весь 2023 год. В целом за последние пять лет, начиная с 2019 года, в обучение по самым разным направлениям предпринимательской деятельности в регионе прошли более 60 тыс. человек», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Образование для предпринимателей в регионе организовано в самых разных форматах: тренинги, вебинары, семинары, бизнес-визиты, форумы и т. д. Мероприятия проходят как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Направления обучения — самые разные сферы предпринимательской деятельности.

Самой популярной образовательной программой для бизнеса в 2024 году на данный момент является «Программа бизнес-наставничества». В рамках обучения под руководством опытных бизнес-экспертов участники получают знания для запуска и развития проекта. Каждый участник получает своего наставника. В финале проходит защита проектов и определяется победитель. В этом году в категории «Самозанятые» первое место заняла Анна Старостина с проектом «Кондитерская студия „Раменские ириски“». В категории «Начинающие предприниматели» победу одержала Наталья Дронь и многопрофильный детский центр «ТалантиКидс». В 2024 году в программе приняли участие 213 человек.

Еще одна популярная образовательная программа — «Мама-предприниматель». Это федеральная программа, организатором которой является Минэкономразвития России. Участие в региональном этапе приняли 70 женщин-предпринимательниц из разных городов Подмосковья. В этом году победительницей стала Ирина Островская, ландшафтный дизайнер и многодетная мама, с проектом готовых решений для озеленения. Она получила грант размером 100 тыс. рублей на развитие бизнеса и возможность участвовать в федеральном этапе программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.