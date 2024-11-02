Подмосковье стало лидером рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

«На конец 2023 года в нацпроекте „Производительность труда“ участвовало порядка 230 компаний, а экономический эффект от реализации нацпроекта в Подмосковье достиг 4 млрд рублей. Эти показатели позволили Московской области войти в число лидеров рейтинга нацпроекта по итогам 2023 года. Однако на сегодняшний день мы улучшили показатели по нацпроекту: число участников достигло 280 компаний, а экономический эффект вырос более чем в два раза — до 9 млрд рублей. Таким образом, мы рассчитываем, что и в следующем рейтинге Подмосковье будет в группе лидеров», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При составлении рейтинга учитывался охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. Также оценивалась информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки, эффективность работы региональных центров компетенций и многое другое. Критериями оценки также были результаты компаний-участниц нацпроекта по повышению производительности труда, а также общий вклад региона в повышение производительности труда на федеральном уровне.

Зампред напомнила, что целью региона в рамках реализации нацпроекта является достижение роста производительности труда на 5% в год на средних и крупных предприятиях основных несырьевых отраслей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.