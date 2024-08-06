Жителям Подмосковья доступно порядка 70 тыс вакансий

В Московской области наблюдается положительная динамика на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составляет 0,14%. На учете в службе занятости состоят 6,7 тысячи человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Благодаря развитию основных секторов экономики в Московской области регулярно открываются новые предприятия, которые позволяют обеспечить наших жителей рабочими местами. В нашем регионе доступно порядка 70 тысяч вакансий в самых разных отраслях, созданы все условия, чтобы каждый житель имел возможность реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В первую очередь, куда необходимо обратиться при поиске работы — это центр занятости. Специалисты центра помогут с профессиональной ориентацией, посодействуют открытию своего дела, прохождению переобучения и даже с получением психологической поддержки.

Подобрать вакансию с учетом пожеланий, опыта и квалификации можно на портале «Работа России».

Чтобы официально стать безработным, встать на учет и получать пособие не нужно лично посещать центр занятости, подать заявление можно дистанционно — через портал «Работа России». Размер пособия зависит от категории граждан, признанных в установленном порядке безработными.

Справку о регистрации в качестве безработного и размере выплачиваемого пособия по безработице, необходимые для предоставления в различные инстанции в целях получения адресной помощи и иных социальных выплат можно оформить на региональном портале госуслуг.

Жители региона могут получить помощь Центра занятости с открытием собственного дела и получить на это разовую выплату размером порядка 165 тысяч рублей. Воспользоваться услугой по содействию началу предпринимательской деятельности могут безработные от 18 лет и до достижения пенсионного возраста.

Помимо непосредственно денежной выплаты в услугу входит сопровождение специалистами центра занятости: консультации, проверка наличия необходимых знаний и качеств для ведения собственного дела, помощь в подготовке бизнес-плана, оформлении документов.

Оформить услугу можно на портале «Работа России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.