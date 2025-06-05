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Жители Подмосковья могут принять участие в экологических акциях и проектах

5 июня в Подмосковье отмечается День эколога. Главная цель проекта — сократить выбросы вредных веществ и привлечь внимания к охране атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Благодарю экологов, сотрудников природоохранных учреждений, волонтеров, неравнодушных жителей региона за защиту уникальной природы Подмосковья. Вклад каждого помогает сохранить наши реки, водоемы и леса. Спасибо всем, кто убирает мусор, сортирует отходы, сажает деревья и приобщает к этому важному делу членов своей семьи. С 2014 года вместе мы посадили более 19 миллионов деревьев!» — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Реализация программ в сфере экологии в Подмосковье

Система обращения с отходами

Рекультивировано 27 полигонов ТКО общей площадью более 450 гектаров.

Улучшено качество жизни около 3 миллионов человек.

Очистка водных объектов

В 2025 году запланированы мероприятия по расчистке от донных отложений 4 участков рек (Битца, Гнилуша, Скалба, Уча) в 3 городских округах (1 этап). Общая протяженность работ: 48,8 км.

Численность жителей, для которых улучшатся экологические условия: 215 тыс. человек.

Также будет завершен 2-й этап расчистки реки Сестры (Клин).

В рамках реализации Концепции по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад ведется разработка проектной документации на расчистку участка р. Копнинки (3,4 км). Это улучшит экологические условия для 100 тыс. человек.

По итогам голосования на портале «Добродел» в рамках программы «100 прудов и озер» в 2025 году отобрано 20 русловых объектов общей площадью 302 га.

Экомониторинг

Введено в эксплуатацию 308 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Продолжают работу 18 станций мониторинга.

Экологические акции и проекты

«Мегабак»

«Мегабак» — это специальные площадки, куда жители могут принести вторсырье. Собранные отходы, по мере их накопления, с площадок напрямую забирают компании-переработчики.

«Добрые крышечки»

Собирая крышечки, участники акции помогают детям-сиротам с особенностями развития и вносят свой вклад и в экологию. Чтобы проявить чуткость и отзывчивость, участникам акции не нужно вкладывать в акцию «Добрые крышечки» свои средства. Нужно просто начать собирать чистые пластиковые крышки от закручивающихся пластиковых бутылок.

Выбор пункта приема крышечек зависит от объема и типа тары, в которой эти крышечки собираются. Подробная информация: https://otkazniki.ru/events/permanent/kryshechki/

Проект «Каждое дерево на счету»

Жители Подмосковья отказываются от бумажных квитанций и подписываются на доставку электронных счетов.

Чтобы стать участником проекта, нужно:

подписаться на доставку электронных счетов в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в разделе «Платежи» в настройках выбрать «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.

Вывезти строительные отходы

Заявки на вывоз можно оставлять на сайте стройотходы.рф

Перевозчики, предоставляющие услуги по вывозу отходов по заявкам, транспортируют строительные отходы на объекты приема (переработки).

Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух»

Для участия необходимо выбрать альтернативный способ передвижения взамен транспорта на бензине.

А также выкладывать фотографии своих прогулок на свежем воздухе в ВК с хештегом #выбираючистыйвоздух

Подробнее об акции

Всероссийская акция «Вода России»

На территории Московской области продолжается акция по очистке от мусора берегов водных объектов. Информацию о том, как присоединиться к акции и стать волонтером можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.