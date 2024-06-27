Земельные участки в Подмосковье предоставили почти 2,3 тыс врачам

Александр Романов более 27 лет работает психиатром. Сейчас он заведующий психиатрическим отделением Московской областной психиатрической больницы № 5 в Хотькове. Вместе с семьей живет в квартире и давно мечтает о собственном доме, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Когда в Московской области врачам начали выдавать земельные участки, мы с женой обрадовались и захотели подать заявку. Но потом оказалось, что наше направление не было включено в список получателей. Самим купить участок достаточно накладно, и мы решили подождать. Не зря, чуть позже психиатров добавили в перечень медспециальностей. Сейчас собираем необходимые документы, а в дальнейшем хотим построить дом», — рассказал Александр Романов.

По словам врача, такая мера поддержки очень значимая, в том числе для молодых специалистов. Это хорошее подспорье и один из стимулов задержаться в родном городском округе, а не уезжать, например, в столицу. Об этом Александр Романов сообщил на заседании Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, которое прошло в Сергиевом Посаде.

Депутаты совместно с представителями профильного министерства, администрации и врачами обсудили выделение земельных участков медицинским работникам на территории региона.

Как рассказал председатель Комитета Владимир Шапкин, программа по предоставлению земельных участков врачам начала действовать с 2021 года. В нее вошли 32 городских округа, среди которых и Сергиево-Посадский округ.

«На сегодняшний день врачи 39 специальностей могут воспользоваться этой мерой поддержки. Предоставляются как отдельные земельные участки, так и участки на территории поселков врачей. Один из таких мы как раз посмотрели в поселке Богородское. Там уже есть вся необходимая для жизни инфраструктура: от дорог до объектов образования. К каждому участку подведены вода, газ, электричество», — рассказал Владимир Шапкин.

По словам заместителя главы городского округа Ольги Мурзак, в поселке врачей всего 50 участков, из которых 47 уже предоставили врачам. «Сергиев Посад, в отличие от муниципалитетов, которые находятся рядом с МКАДом, без лишних сложностей может и предоставляет такую меру поддержки. На сегодняшний день всего выдано 82 участка, в том числе и участки, которые специалисты выбирали по территориальному признаку, например, ближе к работе», — рассказала Ольга Мурзак.

Сейчас в Московской области участки получили 2 293 врача, еще 409 специалистов ожидают своей очереди.

«Всего в регионе у нас 5 благоустроенных поселков врачей, один мы посетили в Сергиевом Посаде, еще 4 находятся в Богородском округе, Воскресенске, Домодедове и Ступине», — отметил Владимир Шапкин.

В настоящее время профильные Комитеты Мособлдумы совместно с Министерством имущественных отношений и Министерством здравоохранения области рассматривают возможность расширения перечня врачебных специальностей и городских округов, на территории которых специалисты смогут получить земельный участок.

Также участники мероприятия предложили провести совместную работу по информированию медицинских работников о предоставлении земельных участков в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.