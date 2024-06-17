Владимир Вшивцев принял участие в социально-реабилитационном форуме в Екатеринбурге

Фото - © Вопросы создания наилучших условий для полноценной, социально полезной, активной и комфортной жизни людей с особенностями здоровья стали ключевыми для обсуждения на площадке мероприятия./Ирина Паленова

В Екатеринбурге с 10 по 13 июня прошел Всероссийский социально-реабилитационный форум для людей с особенностями здоровья. В форуме принял участие депутат, зампредседателя комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Владимир Вшивцев. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Вопросы создания наилучших условий для полноценной, социально полезной, активной и комфортной жизни людей с особенностями здоровья стали ключевыми для обсуждения на площадке мероприятия.

«На решение задач по повышению качества жизни инвалидов направлены усилия всех органов власти, гражданского общества, бизнеса, образовательных, медицинских, социальных организаций. В регионах реализуется комплекс мер, которые направлены на создание современной доступной среды, своевременного медицинского сопровождения и решение бытовых проблем», — подчеркнул парламентарий.

На пленарном заседании форума выступил глава региона Евгений Куйвашев. Он отметил, что свердловские власти оказывают финансовую поддержку социальным проектам всероссийского общества слепых, содействуют трудоустройству участников организации, совместно с предприятиями обеспечивают создание и техническое оснащение рабочих мест, стимулирование ритмичного сбыта продукции. Кроме того, Свердловская область активно участвует в формировании системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей.

В заключительный день мероприятия по итогам всероссийского социально-реабилитационного форума состоялось заседание центрального правления всероссийского общества слепых, в ходе которого было принято ряд решений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.