В Воскресенске проведут капремонт образовательных учреждений в 2025 году

Руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в совете депутатов Сергей Слепов представил свой отчет вместе с депутатами коллективу школы № 9 микрорайона Фетровой фабрики. В своем выступлении Сергей Станиславович рассказал о результатах проделанной работы и планах на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации Воскресенска.

В этом году сделаны важные шаги в направлении поддержки педагогов и развития образования в Подмосковье. В частности, с 1 января 2025 года была проиндексирована заработная плата всех педагогов региона. Стоит отметить, что молодым учителям и педагогам дополнительного образования оклады были повышены на 20%, а молодым воспитателям — на 26%. Эта мера коснулась более 19 тысяч молодых специалистов, что подчеркивает заботу правительства о талантливой молодежи, выбравшей благородную профессию.

«Кроме того, была введена новая категория „молодой работник“, что позволит установить соответствующие выплаты для студентов колледжей и вузов, которые начинают работать в образовательных учреждениях во время учебы. Это важный шаг к повышению привлекательности профессии педагога и поддержке молодых специалистов на их карьерном пути», — рассказал партиец.

Отдельно Сергей Слепов остановился на реализации Народной программы партии «Единая Россия», которая направлена на исполнение наказов избирателей.

В 2025 году капитально отремонтируют детский сад «Колосок» в с. Федино, МОУ «Москворецкая гимназия», детский сад «Незабудка» в городе Белоозерский.

Московская область находится в лидерах по выполнению программы капитального ремонта учреждений образования. В 2024 году обновили 42 школы, 26 детских садов, 10 колледжей, 4 учреждения дополнительного образования.

В Подмосковье в этом году будет продолжена масштабная программа по капитальному ремонту образовательных учреждений. В 2025 году капитально отремонтируют еще 59 школ, 42 детских сада, 7 объектов дополнительного образования, 11 колледжей и 14 ДШИ.

В завершении отчета Сергей Слепов ответил на все вопросы работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.