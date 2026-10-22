В службе скорой помощи Подмосковья работают более 76 тыс человек

Служба скорой медицинской помощи Московской области насчитывает более 76 тыс. сотрудников. Организацию ее работы обсудили на выездном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в Красногорске, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Андрей Голубев назвал службу скорой помощи региона одной из крупнейших и наиболее загруженных в России. Среди ее сотрудников — порядка 27 тыс. врачей и более 46,5 тыс. работников среднего медицинского персонала.

Перед заседанием участники посетили учебный центр Московской областной станции скорой медицинской помощи, отдел медицинской эвакуации и диспетчерскую. По словам Голубева, ежедневно сюда поступает от 6 тыс. вызовов, в сезонные пики — до 8 тыс.

Заместитель главного врача станции Игорь Серебренников рассказал, что центр обучает работников скорой и служит практической базой для четырех университетов. Здесь открыты два филиала кафедр, в том числе областного института имени Владимирского. Студенты и ординаторы осваивают помощь пациентам на догоспитальном этапе.

Представитель областного минздрава Алексей Мозалев сообщил, что в регионе действуют 55 подстанций и 93 поста скорой помощи. С начала года обработано около 2 млн обращений. Ежесуточно работают в среднем 564 бригады, на каждую приходится 13 вызовов. Свыше 90% общепрофильных бригад — фельдшерские.

В 95% экстренных выездов медики добираются до пациента менее чем за 20 минут. Остальные случаи разбирают индивидуально. Среди причин задержек Голубев назвал пробки, погоду и шлагбаумы. Зампред Мособлдумы Линара Самединова подчеркнула важность систематизации выводов таких разборов для предотвращения повторных случаев и сохранения доверия жителей.

До конца года станция ожидает 89 автомобилей. В автопарке есть реанимобили, позволяющие проводить реанимацию на месте происшествия.

Для привлечения кадров действуют компенсация аренды жилья, программы «Земский врач», «Земский фельдшер», «Приведи друга», социальная и бюджетная ипотека, региональные премии и надбавки. Участники также отметили необходимость усилить взаимодействие с системой образования, включая создание медицинских классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.