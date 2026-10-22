В службе скорой помощи Подмосковья работают более 76 тыс человек
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Служба скорой медицинской помощи Московской области насчитывает более 76 тыс. сотрудников. Организацию ее работы обсудили на выездном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в Красногорске, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Председатель комитета Андрей Голубев назвал службу скорой помощи региона одной из крупнейших и наиболее загруженных в России. Среди ее сотрудников — порядка 27 тыс. врачей и более 46,5 тыс. работников среднего медицинского персонала.
Перед заседанием участники посетили учебный центр Московской областной станции скорой медицинской помощи, отдел медицинской эвакуации и диспетчерскую. По словам Голубева, ежедневно сюда поступает от 6 тыс. вызовов, в сезонные пики — до 8 тыс.
Заместитель главного врача станции Игорь Серебренников рассказал, что центр обучает работников скорой и служит практической базой для четырех университетов. Здесь открыты два филиала кафедр, в том числе областного института имени Владимирского. Студенты и ординаторы осваивают помощь пациентам на догоспитальном этапе.
Представитель областного минздрава Алексей Мозалев сообщил, что в регионе действуют 55 подстанций и 93 поста скорой помощи. С начала года обработано около 2 млн обращений. Ежесуточно работают в среднем 564 бригады, на каждую приходится 13 вызовов. Свыше 90% общепрофильных бригад — фельдшерские.
В 95% экстренных выездов медики добираются до пациента менее чем за 20 минут. Остальные случаи разбирают индивидуально. Среди причин задержек Голубев назвал пробки, погоду и шлагбаумы. Зампред Мособлдумы Линара Самединова подчеркнула важность систематизации выводов таких разборов для предотвращения повторных случаев и сохранения доверия жителей.
До конца года станция ожидает 89 автомобилей. В автопарке есть реанимобили, позволяющие проводить реанимацию на месте происшествия.
Для привлечения кадров действуют компенсация аренды жилья, программы «Земский врач», «Земский фельдшер», «Приведи друга», социальная и бюджетная ипотека, региональные премии и надбавки. Участники также отметили необходимость усилить взаимодействие с системой образования, включая создание медицинских классов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.
«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.