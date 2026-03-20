В Щелкове обсудили модернизацию ЖКХ в пяти округах Подмосковья

Открытая трибуна по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры прошла в Щелкове для жителей пяти городских округов Подмосковья. Участники обсудили планы по обновлению котельных и теплосетей, а также итоги отопительного сезона, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Московская областная дума провела открытую трибуну, посвященную модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино. В обсуждении приняли участие депутаты, представители профильных министерств, фонда капремонта, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также жители.

Участники осмотрели котельную на улице Институтская в Щелкове. Председатель комитета думы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олег Гаджиев отметил, что объект введен в эксплуатацию в 1994 году и обслуживает 110 многоквартирных домов и 13 социальных объектов. В 2024–2025 годах здесь заменили деаэратор и один из четырех котлов мощностью 20 МВт. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов планируется установка еще одного котла.

«Основная цель программы — повысить качество и надежность коммунальных услуг и снизить аварийность. План модернизации по госпрограмме сформирован до 2030–2031 годов», — подчеркнул Гаджиев.

По данным первого заместителя министра энергетики региона Расима Тактарова, в 2026 году в пяти округах запланировано около 99 мероприятий, включая реконструкцию и капремонт 49 котельных, четырех ЦТП и 46 участков теплосетей. Работы затронут более 181 тыс. жителей, 182 социальных объекта и 1448 МКД.

В 2025 году в этих округах завершили 102 мероприятия на сумму 41 млрд рублей. В целом по Подмосковью в прошлом году обновили 454 объекта теплоснабжения, а в 2026 году в программу включены 170 котельных, более 500 котлов, 67 ЦТП и 212 км теплосетей. Модернизация коснется свыше 2 млн жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.