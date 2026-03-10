В Реутове откроют академию Акинфеева осенью 2026 года

Академия вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова откроется в Реутове осенью 2026 года. Ход строительства проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Алексей Ковязин, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Академию строят по Народной программе «Единой России» по просьбам жителей. Стоимость проекта превышает 1,5 млрд рублей, средства выделены из регионального бюджета. Сейчас готовность объекта составляет около трети: завершены фундаментные, монолитные и штукатурные работы, устроены внутренние перегородки трех этажей и парапеты, ведется монтаж наружных сетей.

«Пятнадцать спортивных объектов мы построили и реконструировали в Московской области в рамках Народной программы за 5 лет. Еще шесть будут сданы в эксплуатацию в этом году, среди них и футбольная академия в Реутове», — привел данные секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов.

В здании разместят спортивный и конференц-залы, медицинский блок, СПА-зону и гостиницу. Стадион оснастят современной системой освещения, полем с подогревом и многоярусными трибунами на тысячу зрителей.

Изначально объект планировали ввести в эксплуатацию в четвертом квартале прошлого года, однако сроки сдвинулись из-за смены подрядчика и повторных конкурсных процедур.

«Осенью откроем его, что в будущем даст мощный импульс для новых побед», — сказал Игорь Брынцалов.

Во время встречи жители задали вопросы о благоустройстве территории, в том числе о парковке, беговых дорожках и детской площадке. По словам председателя думы, дополнительные решения будут прорабатывать после завершения основных строительных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.