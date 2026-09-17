В Подмосковье завершат благоустройство 11 лесопарков в этом году

Власти Подмосковья в 2026 году завершат благоустройство 11 лесопарков, два из которых уже открыли для посетителей. Работы проводят с сохранением природного ландшафта, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Леса занимают более 40% территории Московской области. В регионе в 2026 году завершается благоустройство 11 лесопарков в Балашихе, Истре, Богородском, Одинцовском, Щелкове, Раменском, Дубне, Ленинском и Лыткарине.

Председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов сообщил, что два лесопарка уже открылись для посетителей. Новые зоны отдыха должны стать комфортными и безопасными при сохранении природного ландшафта.

В 2026 году в Подмосковье также планируют высадить 3 млн сеянцев на площади 895 га. Посадочный материал вырастили в подмосковных питомниках. Санитарно-оздоровительные мероприятия, включая вырубку сухостойных и больных деревьев, запланированы на 5 тыс. га, работы выполнены на 69%.

«Особое внимание уделяется охране лесов от пожаров. В Московской области благодаря действующей четырехуровневой системе мониторинга количество лесных пожаров за прошедший летний период сократилось в три раза по сравнению с прошлым годом», — привел данные Игорь Брынцалов.

Он отметил, что жители региона участвуют в весенней акции «Лес Победы». «Забота о лесе не должна быть разовой кампанией. Только системный подход и общие усилия помогут сохранить зеленое богатство региона», — резюмировал спикер Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.