В Подмосковье запустят проект «Защитник. История, которую продолжаем мы»

22 января — День освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в регионе Московский областной молодежный парламент (МОМП) запустит операцию «Защитник. История, которую продолжаем мы». Инициатором проекта выступила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«У проекта две задачи. Первая — подарить радость, внимание, заботу и подарки нашим Героям, которые сражались за наше будущее. В моем избирательном округе поздравим 3 221 человека — это ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, труженики тыла, узники, жены умерших участников Великой Отечественной войны и все защитники, которые участвовали в боевых действиях в разные года. Вторая задача — увековечение памяти ветеранов, свидетелей ужасов нацисткой Германии, наших Героев, которые проявили мужество при выполнении боевых задач», — рассказала Линара Самединова.

В рамках операции «Защитник» пройдут лектории, патриотические мероприятия, кинопоказы во всех городских округах региона. Также молодые парламентарии Подмосковья создадут серию подкастов с участием Героев.

«Буквально вчера наш Президент провел заседание Российского организационного комитета «Победа», на котором обсуждалась подготовка празднования 80-летия Великой Победы, вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, реализация госпрограмм поддержки ветеранов боевых действий и многое другое. Особенно отрадно, что старт проекта мы даём в юбилейный год, а также в год, который объявлен в России Годом защитника Отечества», — отметила Самединова.

Также депутат пригласила всех желающих принять участие в проекте, став его волонтером.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.