В Подмосковье запустят еще 33 открытых стадиона до конца 2024 года

Программа «Открытый стадион» стартовала в Московской области в 2021 году по поручению главы региона. Цель проекта — сделать школьные стадионы в свободное от учебного процесса время доступными для жителей, проживающих в микрорайонах неподалеку, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, сегодня открытые стадионы есть во всех муниципалитетах области.

«Открытых стадионов в Подмосковье 447, причем 17 из них мы открыли в этом году. Программа будет и дальше реализовываться, так как мы видим спрос со стороны наших жителей. До конца 2024 года планируем запустить деятельность еще 33 объектов», — подчеркнула депутат.

Все открытые стадионы должны соответствовать стандартам, а именно быть оснащены: ограждением стадиона забором от здания школы; калиткой отдельно для жителей и отдельно для школьников; закрепленными футбольными воротами; информационной табличкой и баннером; камерами «Безопасный регион»; урнами и скамейками.

Кроме того, в зависимости от времени года для посетителей доступны разные активности. В теплое время стадионы используются под летние виды спорта, в холодное — под зимние: на большом количестве объектов зимой прокладывают лыжню, а на некоторых даже заливают каток.

«Лидеры по количеству открытых стадионов среди подмосковных округов — Балашиха, Богородский округ, Красногорск, Ленинский округ, Люберцы, Мытищи, Подольск», — привела данные Линара Самединова.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.