В Подмосковье за пять лет жилье получили 1700 работников бюджетной сферы

Около 1700 специалистов социальной сферы, включая медиков, педагогов и ученых, получили жилье в Подмосковье за последние пять лет по народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Половину из получивших жилье составляют медики. Также жилищный вопрос был решен для сотен работников образования и молодых ученых. На эти цели из бюджета региона было выделено более 6 миллиардов рублей, а в текущем году предусмотрен еще 1 миллиард.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова отметила, что обеспечение жильем специалистов социальной сферы находится на особом контроле. По ее словам, государство берет на себя 50% стоимости жилья как первоначальный взнос и полностью компенсирует основной долг в течение 10 лет, а специалисту остается выплачивать только проценты по кредиту.

В 2025 году более 70 педагогов, 80 медиков, свыше 60 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также тренеров смогут получить жилье. В Балашихе благодаря программе более 15 наставников устроились в спортивные учреждения, среди них тренер по легкой атлетике Кристина Угарова, которая получила сертификат на покупку квартиры. Рентгенолаборант Ольга Агальцева из Коломенской больницы также воспользовалась социальной ипотекой.

Кроме того, специалисты бюджетной сферы могут получить компенсацию аренды жилья — этой мерой пользуются свыше 16 тысяч медиков. В 2025 году более 170 медиков бесплатно получили земельные участки для строительства домов. Московская область остается лидером по обеспечению жильем льготных категорий граждан, включая молодых людей, многодетные семьи и участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.