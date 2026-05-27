В Подмосковье за пять лет открыли 33 модельные библиотеки

В Подмосковье с 2021 по 2025 год создали 33 модельные библиотеки по Народной программе «Единой России». В 2026 году планируется открыть еще три таких пространства, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что сегодня библиотечная система региона насчитывает почти 800 учреждений, в которых работают более 3,1 тысячи сотрудников.

«За последние годы в Подмосковье взят курс на модернизацию библиотек. Обновляется материально-техническая база, и, что принципиально важно, меняется сама философия библиотечного пространства. Флагманом этих перемен стали модельные библиотеки», — отметил Игорь Брынцалов.

Он пояснил, что современные библиотеки становятся центрами интеллектуального и творческого развития. В обновленных помещениях созданы условия для учебы, профессионального роста и досуга людей разных возрастов.

С 2021 по 2025 год в регионе открыли 33 модельные библиотеки. В 2026 году планируется создать еще три — в Жуковском, Ленинском округе и Фрязине. На эти цели предусмотрено около 24 млн рублей.

В качестве примера спикер привел модернизированный центр детского и семейного чтения «ЦБС им. А. Белого» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Учреждение стало многофункциональным пространством для чтения и досуга жителей разных поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.