В Подмосковье за пять лет обновили восемь музеев

В Подмосковье за последние пять лет модернизировали восемь региональных и муниципальных музеев. Работы провели в рамках Народной программы «Единой России», сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в преддверии Дня исторического и культурного наследия 16 мая, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Московской области работают 62 музея — от крупных исторических комплексов до небольших краеведческих площадок. По словам Игоря Брынцалова, современный музей должен быть технологичным и комфортным, особенно для молодежи, поэтому учреждения поэтапно переоснащают.

За пять лет обновлены Серпуховский, Егорьевский историко-художественные музеи, музей-заповедник А. С. Пушкина, объединение «Музеи наукограда Королев», Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс, усадьба «Мураново», Ногинский музейно-выставочный центр и Коломенско-Зарайский музей-заповедник.

«Важно не только обновлять пространства, но и создавать новые экспозиции, отвечающие на вызовы времени», — отметил Брынцалов.

Он подчеркнул, что в Реутове открылась выставка «Сыны Отечества», посвященная участникам специальной военной операции. Принято решение о строительстве отдельного городского музея, где экспозиция станет постоянной. Крупной площадкой патриотического воспитания также остается музей истории войск ПВО в Балашихе.

16 мая подмосковные музеи присоединятся к акции «Ночь музеев — 2026». Бесплатные программы, экскурсии и мастер-классы подготовят «Новый Иерусалим», Щелковский, Серпуховский, Егорьевский музеи, «Горки Ленинские», «Дмитровский кремль», «Зарайский кремль» и другие площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.