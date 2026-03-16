В Подмосковье выделили 258 млн руб на 37 лесопожарных машин

Подготовка к пожароопасному сезону продолжается в Московской области. В 2026 году на закупку 37 единиц лесопожарной техники направили почти 258 млн рублей, также запланирован ремонт и строительство профильных станций. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В регионе модернизируют инфраструктуру для защиты лесов от огня. С 2022 по 2025 год в Подмосковье построили и отремонтировали 10 зданий лесопожарных станций.

«За предыдущий период, с 2022 по 2025 год, в регионе построено и отремонтировано 10 зданий лесопожарных станций. На 2026 год запланирован капитальный ремонт двух лесопожарных станций — в Дмитрове и Голицыно. Кроме того, в Дмитровском Погосте в г. о. Шатура появится одно новое быстровозводимое здание. Общая сумма финансирования этих работ — 66,5 миллиона рублей. Каждый такой объект — это опорная точка в системе защиты лесов от огня», — отметил Игорь Брынцалов.

В 2026 году почти 258 млн рублей направили на закупку 37 единиц лесопожарной техники. По словам председателя думы, она должна поступить к началу пожароопасного сезона. За последние пять лет в области приобрели более 100 единиц обновленной техники.

Также в Подмосковье действует закон, предусматривающий страхование лесных пожарных за счет средств регионального бюджета. Кроме того, областные депутаты выступили с законодательной инициативой, принятой в первом чтении, о предоставлении спецтехнике права проезда к местам тушения без специальных разрешений и освобождении ее от платы за проезд по платным дорогам.

«Сейчас минимальный срок выдачи специального разрешения составляет 3 часа, но это без учета времени на разработку проекта организации дорожного движения. Лесные пожары распространяются стремительно, поэтому такие решения позволят сократить время прибытия техники», — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.