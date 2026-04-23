В Подмосковье ветераны ВОВ получают более 30 мер поддержки

В Московской областной думе обсудили социальную поддержку ветеранов и сохранение исторической памяти в Подмосковье. В регионе действует свыше 30 мер помощи ветеранам Великой Отечественной войны и более 40 мер поддержки участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Мособлдуме прошла конференция «Память о героическом прошлом и поддержка ветеранов: социальные приоритеты Московской области». Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев напомнил, что в этом году отмечаются 81-я годовщина Победы и 85-летие битвы за Москву. Он подчеркнул, что поддержка ветеранов, тружеников тыла, участников боевых действий и СВО остается приоритетом региональной политики.

В Подмосковье проживают около 13 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, из них порядка 340 фронтовиков. Им предоставляют более 30 региональных мер поддержки: денежные выплаты, бесплатный проезд, компенсации за ЖКУ, налоговые льготы и социальное обслуживание. В 2025 году под диспансерным наблюдением находятся 38 584 ветерана, 49 медорганизаций участвуют в их обследовании, 221 человек уже прошел стационарное лечение.

Для участников СВО и их семей действует свыше 40 региональных мер. В прошлом году принято восемь законов, включая выплату 500 тыс. рублей взамен земельного участка и приоритетное заключение социального контракта. Работает комплексная услуга, позволяющая по одному заявлению оформить 17 мер поддержки.

Участники конференции предложили расширить издание книг памяти, создать мемориальный комплекс «Подмосковная Хатынь» и усилить охрану памятных мест. По итогам заседания подготовлены изменения в закон об увековечивании памяти погибших защитников Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.