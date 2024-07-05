В Подмосковье в рамках экоакции «Чистый лес» удалось убрать 24 га лесов

В Московской области при поддержке комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии проходит экологическая акция «Чистый лес» — почти каждые выходные на самых популярных среди жителей рекреационных территориях проводятся субботники: проходит очистка лесного массива от валежника, сухостоя и бытового мусора, сообщает пресс-служба ведомства.

«Акция ежегодная, традиционная, самое главное — в центре внимания наших жителей. И с каждым годом мы стремимся сделать ее еще более масштабной. В прошлом году субботники охватили 20 лесных участков в 19 городских округах. В уборке приняли участие свыше 1 250 человек. Совместно мы очистили более 73 га лесных участков, убрали свыше 585 кубометров валежника и сухостоя. В этом году к акции присоединятся 26 муниципалитетов», — рассказал председатель Комитета Владимир Шапкин.

Он добавил, что уборку леса уже провели в 10 городских округах: Балашиха, Шатура, Мытищи, Черноголовка, Воскресенск, Лобня, Луховицы, Можайском, Раменском и Волоколамском округах.

«Площадь убранных территорий составила 24 гектара, в акции приняли участие порядка 500 человек. Ожидаем, что результаты в этом году намного превысят прошлогодние, на очереди еще 16 муниципалитетов», — подчеркнул депутат.

Владимир Шапкин призвал жителей региона не оставаться в стороне и проявить самое активное участие в акции. «Кто, как не мы, позаботимся о зеленых легких Подмосковья. Согласитесь, по чистому лесу гулять приятно. Обязательно приобщайте к доброму и очень важному делу наше подрастающее поколение. Только вместе, сообща мы сможем сделать леса нашего края чистыми, ухоженными и привлекательными для обитания в них лесных жителей», — сказал Шапкин.

Ближайшие акции состоятся 6 июля в городских округах: Домодедово — в Ильинском участковом лесничестве возле микрорайона Южный (55.395698, 37.758489), начало в 10:00; Коломна — в Ступинском (Карасевском) лесничестве рядом с д. Туменское (55.019892, 38.541426), начало в 10:00.

Всем участникам субботника выдадут необходимый инвентарь.

В случае непогоды акция может быть перенесена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.