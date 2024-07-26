В Подмосковье в 79 действующих народных дружинах состоит свыше 2 тыс человек

В Московской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов за соблюдением общественного порядка активно следят народные дружины. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, только за начало этого года удалось выявить свыше 20 преступлений и порядка 400 административных правонарушений, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«На сегодняшний день в Подмосковье действует 79 народных дружин — это более 2 тысяч человек. И мы видим, что труд этих неравнодушных людей приносит свои плоды. Нам важно, чтобы дружинников в регионе становилось больше, и чтобы их работа была максимально безопасной. Для этого с апреля 2024 года в рамках реализации проекта „Трансформация народных дружин“ снабдили 20 народных дружинников пяти народных дружин новой экипировкой. Если новое оснащение успешно пройдет апробацию, им будут обеспечены все дружинники Подмосковья», ­– подчеркнул спикер регионального парламента.

Он добавил, что среди тех, кто получил форменную одежду и обувь, аптечку, фонарик, видеорегистратор и средства связи — члены народной дружины городского округа Балашиха. В ходе своей рабочей поездки в округ Игорь Брынцалов пообщался с ними и узнал, насколько предоставленное оснащение оказалось полезным в работе.

Ответил на вопрос командир дружины Дмитрий Манышин, который, в том числе, стал обладателем новой экипировки. «Нам очень понравился — действительно грамотно собранный набор. Он многоплановый. В связи с нестабильной погодой у нас появилась и дополнительная форма. И, конечно, в целом вид, и шевроны — говорят о серьезности намерений и об определённом нашем статусе», — отметил Манышин.

В продолжении он рассказал о своей команде подробнее. Народная дружина в Балашихе создана в 2019 году. Сейчас в ней несколько сотен человек.

«Наша команда начала формироваться как раз перед пандемией коронавирусной инфекции — и в этот период мы сильно сплотились. Сейчас мы принимаем участие в охране общественного порядка на всех городских культурно-массовых мероприятиях. Последнее время мы приступили к регулярному патрулированию микрорайонов Балашихи и парков», — сказал Дмитрий Манышин.

На встрече присутствовали местные жители, которые не переставали благодарить дружинников. По словам одного из них, когда пару недель назад из-за мощного ливня затопило дороги — именно они первыми пришли на помощь, помогли добраться кому — до подъездов, кому — до общественного транспорта.

В этом и заключается, как подчеркнул Игорь Брынцалов, результат работы — в признании со стороны населения. «Вы не только пресекаете нарушения общественного порядка и оказываете дисциплинирующее воздействие на людей, вы и просто в непредвиденных ситуациях готовы протянуть руку помощи. Спасибо за ваш труд. Желаю вам в этом важном деле только успехов», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.