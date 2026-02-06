В Подмосковье в 2026 году заключат более 1,1 тыс социальных контрактов

В 2026 году в Московской области планируется заключить свыше 1,1 тысячи социальных контрактов, включая соглашения с участниками специальной военной операции, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На заседании профильного комитета Мособлдумы обсудили меры социальной поддержки для участников специальной военной операции. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что с прошлого года социальные контракты заключаются в приоритетном порядке с многодетными семьями и участниками СВО.

Социальный контракт представляет собой соглашение о партнерстве с государством и помогает выйти на стабильный доход. Для участников СВО это может стать возможностью открыть собственное дело или получить новую профессию, отметил Брынцалов.

С 2021 года в регионе заключено 6504 социальных контракта, что позволило тысячам семей обрести финансовую самостоятельность. В 2026 году планируется заключить более 1,1 тысячи таких соглашений, на что предусмотрено свыше 310 миллионов рублей.

Размер государственной помощи по социальному контракту зависит от цели: на поиск работы — 22,1 тысячи рублей, на индивидуальное предпринимательство — до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей. При необходимости профессионального обучения выплата может быть увеличена до 30 тысяч рублей.

Подать заявление на заключение социального контракта можно через региональный портал госуслуг, в отделении соцзащиты или в МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.