В Подмосковье в 2026 году выплатят 163 тыс пособий на форму

В Московской области в 2026 году выплату на школьную форму получат около 163 тыс детей. Поддержка предусмотрена для многодетных и других льготных семей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье стартовала запись в первый класс. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в регионе действует система ежегодной поддержки семей с детьми-школьниками, особое внимание уделяется многодетным.

«Для семей это новый интересный этап, который несет за собой и дополнительные расходы, поэтому в регионе для семей будущих первоклассников предусмотрены меры поддержки», — подчеркнул Брынцалов.

Многодетные семьи ежегодно получают по 3 тыс рублей на каждого школьника. Если доходы невысокие, дополнительно выплачивается еще 7 тыс рублей. Семьям с детьми-инвалидами предусмотрено 13 тыс рублей, а детям погибших участников спецоперации — 10 тыс рублей. С 2026 года по инициативе партии «Единая Россия» выплату смогут получать и многодетные семьи, чьи дети учатся в школах других регионов.

«Важно поддерживать семью, а не привязывать помощь к месту учебы», — отметил Брынцалов.

Для первоклассников из семей с доходом ниже прожиточного минимума предусмотрены подарочные наборы. В этом году их получат 2,5 тыс детей. Мера назначается проактивно, при необходимости заявление можно подать через региональный портал госуслуг до 1 октября.

Кроме того, все ученики начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. Дети из многодетных семей, с инвалидностью, дети участников спецоперации и сироты получают бесплатные завтраки и обеды. Школьникам также доступен льготный проезд по карте «Стрелка» со скидкой 50%, а с 36-й поездки — 99%. С 1 сентября по 15 июня действует скидка 50% на пригородные поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.