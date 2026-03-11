В Подмосковье в 2026 году выдадут 32,5 тысячи путевок льготникам

В 2026 году жители Подмосковья льготных категорий получат более 32,5 тысячи путевок в санатории. На эти цели предусмотрено свыше 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В 2026 году в Московской области планируют обеспечить санаторно-курортным лечением инвалидов, пенсионеров, ветеранов и детей-инвалидов. Всего будет приобретено около 32,5 тысячи путевок. На реализацию программы направят более 1,5 млрд рублей из регионального бюджета.

«Мы планируем приобрести порядка 32,5 тысячи путевок для наших жителей. На это выделено свыше 1,5 миллиарда рублей. Сам процесс получения путевки максимально автоматизирован и упрощен — подать заявление, отследить очередь можно онлайн с помощью регионального портала госуслуг», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства и оформить справку по форме 070/у. После этого нужно подать электронное заявление через региональный портал госуслуг и отслеживать продвижение очереди онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.