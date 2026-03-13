В Подмосковье в 2026 году восстановят 10,6 тыс га леса

В 2026 году в Московской области планируют провести лесовосстановление на площади 10,6 тыс. га и закупить 40 единиц лесопожарной техники. Итоги экологической программы за 2025 год и планы на текущий год обсудили на заседании комитета Мособлдумы, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии подвел итоги реализации госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» за 2025 год.

Председатель комитета Владимир Шапкин отметил, что в прошлом году лесовосстановительные мероприятия выполнили на площади более 13 тыс. га. В том числе высадили лесные культуры на 651,84 га, провели агротехнический уход на 4 461,84 га и лесоводственный уход на 6 тыс. га, дополнили посадки на 1 563,73 га и обработали почву на 637,83 га.

«В массовых мероприятиях в 2025 году приняли участие около 27 тыс. человек. Вместе удалось высадить более 95 тыс. деревьев на 690 площадках в муниципалитетах Московской области», — рассказал Владимир Шапкин.

В 2025 году в регионе ликвидировали 786 несанкционированных свалок. Наиболее эффективно работа была организована в городских округах Люберцы, Щелково и Одинцовский.

Также расчищены 17 водоемов в 16 округах, проведена санитарная расчистка реки Северки в Коломне, завершены работы на реках Скалба в Пушкино и Гнилуша в Домодедово. Реализованы мероприятия по очистке двух участков рек в округах Пушкинский и Домодедово общей протяженностью 5,5 км.

В 2026 году планируется лесовосстановление на 10,6 тыс. га: посадка лесных культур на 500 га, уход за ними на 9 600 га и обработка почвы на 500 га. Весной на Дмитровском и Виноградовском лесных питомниках намерены высеять 152 кг семян ели и 128 кг семян сосны на площади 4,25 га.

Кроме того, запланированы санитарно-оздоровительные мероприятия на 6 574 га, включая сплошные и выборочные рубки, уборку неликвидной древесины и вырубку 4 тыс. аварийных деревьев. Для охраны лесов от пожаров предусмотрены эксплуатация 284,9 км лесных дорог, устройство 5 697,3 км минерализованных полос, установка 546 информационных стендов и 569 шлагбаумов.

«В этом году будет закуплено 40 единиц специализированной техники и оборудования для лесопожарных станций. Все поставки должны завершиться к началу пожароопасного сезона», — добавил Владимир Шапкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.