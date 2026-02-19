В Подмосковье в 2026 году оценят 4,2 млн земельных участков

Государственную кадастровую оценку 4 277 601 земельного участка проведут в Подмосковье в 2026 году с применением новых механизмов и технологий искусственного интеллекта. Вопрос обсудили на расширенном заседании в Мособлдуме с участием профильных ведомств и муниципалитетов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Расширенное заседание прошло под руководством председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина. В обсуждении участвовали представители министерства имущественных отношений региона, управления Росреестра по Подмосковью, центра кадастровой оценки, налоговой службы, филиала ППК «Роскадастр», органов местного самоуправления и экспертного совета при Мособлдуме.

«В 2026 году на территории Московской области будет проведена государственная кадастровая оценка 4 277 601 земельного участка. Проведение массовой оценки станет важным этапом с обновленными подходами и механизмами, в том числе с использованием искусственного интеллекта», — подчеркнул Владимир Шапкин.

Он добавил, что для собственников разработают специальный бот. Сервис позволит по кадастровому номеру узнать текущую и расчетную стоимость объекта, а также факторы, повлиявшие на формирование цены. Это повысит прозрачность процедуры и снизит число ошибок.

Оценку в регионе проводит ГБУ МО «Центр кадастровой оценки», подведомственное министерству. Заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков отметил, что работа осложняется высокой плотностью застройки и большим количеством участков. Особое внимание уделяется корректному определению границ коттеджных поселков и дачных товариществ, где стоимость земли может существенно отличаться.

Перечень участков на 2026 год Росреестр уже направил в центр. Директор учреждения Александр Беднягин сообщил, что промежуточные отчеты опубликуют на портале Национальной системы пространственных данных и на сайте центра, а для жителей запустят сервис проверки проектируемой стоимости и еженедельные вебинары.

Владельцы недвижимости вправе направлять замечания к промежуточному отчету в период его размещения. Корректировке подлежат сведения о местоположении, виде использования и иных характеристиках, подтвержденные органами местного самоуправления или отраженные в ЕГРН. Собственникам рекомендуют заранее проверить актуальность данных в реестре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.